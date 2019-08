Uitgestorven en toch nog bedreigd: Israël wil mammoet toevoegen aan lijst met bedreigde diersoorten

Bron: National Geographic, AD 0 Dieren In Zwitserland vindt momenteel de achttiende CITES-conferentie (de internationale overeenkomst over de handel in dieren en planten) plaats. Het opmerkelijkste voorstel kwam daar wellicht van Israël: zij willen dat de wolharige mammoet - die zo’n 10.000 jaar geleden is uitgestorven – op de lijst met bedreigde diersoorten belandt.

Al lijkt het voorstel van de pot gerukt, er zit een strategie achter het voorstel van Israël. Het land wil de grootschalige smokkel van mammoetivoor tegengaan en hoopt dat te bereiken door de mammoet op de CITES-lijst met bedreigde diersoorten te plaatsen.



“Aangezien de handel in mammoetivoor vrijwel zonder regelgeving en documentatie plaatsvindt, en omdat je mammoetivoor niet eenvoudig kunt onderscheiden van olifantenivoor, bestaat het reële risico dat olifantenivoor internationaal wordt verhandeld door het bewust als mammoetivoor aan te duiden om zo de vereisten van de CITES te omzeilen”, wordt uitgelegd in het voorstel.



Door de uitgestorven mammoet een plaatsje te geven op de lijst met bedreigde diersoorten, maakt men het stropers een pak moeilijker: zij zouden niet langer ongestraft mammoetivoor kunnen verhandelen. Zo wil men voorkomen dat de olifant hetzelfde lot te wachten staat als zijn wolharige voorouder.

Verdediging van het voorstel

Of de mammoet effectief op die lijst belandt, is maar de vraag. De regels verbieden het integreren van een uitgestorven soort niet, maar stellen wel dat ze “normaliter niet voor opname in aanmerking komen”.



Normaal zou Israël het voorstel indienen samen met Kenia, waar effectief bedreigde olifanten leven. Helaas miste Kenia de deadline waardoor Israël het voorstel nu alleen verdedigt.

CITES

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) is een verdrag over de internationale handel in bedreigde soorten, wilde dieren en planten. Om te voorkomen dat bepaalde diersoorten uitsterven, werd het verdrag in 1975 ingevoerd. Er zijn momenteel 183 landen aangesloten bij CITES.

Beschermde status voor giraf

De giraf kreeg op de bijeenkomst al wel een beschermde status. Natuurbeschermers stelden dat het geliefde dier met de lange nek vooral in West-, Centraal- en Oost-Afrika met uitsterven wordt bedreigd. Van de in totaal 183 aanwezige lidstaten, stemden er 106 voor extra beschermende maatregelen. Dat betekent onder meer dat de handel in bijvoorbeeld de botten, het vlees en de huid van giraffen alleen nog onder strikte voorwaarden is toegestaan.



Volgens de African Wildlife Foundation is de populatie van giraffen in de afgelopen 30 jaar met 40 procent teruggelopen. Als er niet wordt ingegrepen, sterft het dier uit, aldus de natuurbeschermingsorganisatie.



Oorzaken zijn onder meer verlies aan leefomgeving, maar ook stroperij en de internationale handel in lichaamsdelen van de giraffe. In verschillende Aziatische landen gelooft men in een geneeskrachtige werking van de botten en staart. De vraag ernaar groeit omdat andere ‘leveranciers’, waaronder de tijger, steeds zeldzamer worden.