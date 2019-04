Uitgeputte ijsbeer duikt 700 kilometer van huis op in Rusland Redactie/IB

18 april 2019

04u44

Bron: The Guardian, AD 30 Dieren Inwoners van het Russische schiereiland Kamtsjatka konden hun ogen niet geloven toen ze ineens een ijsbeer aan land zagen klimmen. Het dier had er vanaf het veel noorderlijker gelegen Chukotka een reis van zo'n 700 kilometer opzitten en was op zoek naar voedsel.

Het dier is volgens experts mogelijk de verkeerde kant op gedreven op een losgeraakte ijsschots.

“Door de opwarming van de aarde wordt het in het Noordpoolgebied warmer, waardoor het jaagoppervlakte kleiner en minder goed bereikbaar wordt”, zegt Greenpeace in een reactie op het verschijnen van de ijsbeer. “Nu er steeds minder ijs is, zoeken de ijsberen naar nieuwe manieren van overleven. De makkelijkste manier is mensen opzoeken.”

Volgens Russische media krijgt het dier vis van de lokale bevolking. De beer wordt waarschijnlijk over een paar dagen verdoofd om terug te worden gebracht naar zijn natuurlijke habitat.

