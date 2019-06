Uitgeputte ijsbeer duikt 1.500 kilometer van natuurlijke habitat op in Rusland LH

18 juni 2019

13u46

Bron: The Siberian Times 0 Dieren Inwoners van de Russische industriestad Norilsk konden hun ogen niet geloven toen ze een ijsbeer zagen rondzwerven. Het dier, afkomstig van een eiland in de Kara-zee, had er waarschijnlijk al een reis van zo’n 1.500 kilometer opzitten en was op zoek naar voedsel.

Bewoners van de buitenwijk Talnakh van Norilsk, een grote industriestad 300 kilometer ten noorden van de noordpoolcirkel, zagen hoe de ijsbeer ronddoolde en op zoek was naar voedsel. De ijsbeer kwam van de eilanden in de Kara-zee, in de Noordelijk IJszee, en is waarschijnlijk het schiereiland Taymyr overgestoken.

“Je kan zien dat de beer nergens bang voor is, zelfs niet voor vuur”, aldus een getuige aan de Siberian Times. “Als zo’n dier geen angst heeft, is dit gevaarlijk.” Eén video toont hoe de beer die in de buurt van een rivier op zoek gaat naar eten.

Irina Yarinskaya, fotografe van de krant Zapolyarnaya Pravda, nam foto’s toen de beer rondzwierf tussen het verkeer in de binnenstad. “Het beest heeft honger, kan nauwelijks zijn ogen open houden en is bijna niet meer in staat om te lopen”, aldus Yarinskaya. De fotografe zag ook de ijsbeer rondzwierf in een industriezone en rond een vuilnisbelt.

Volgens lokale media wordt het dier waarschijnlijk overgebracht naar de Royev Ruchei Zoo in de stad Krasnoyarsk, maar sommige bewoners pleiten om het dier onder verdoving terug te brengen naar zijn vertrouwde habitat.

Het is nog maar de tweede keer in meer dan veertig jaar dat in de stad een ijsbeer gespot wordt. De eerste keer was in 1977. Toen teisterde een hongerige en agressieve vrouwelijke ijsbeer de buitenwijken van Norilsk. Het dier moest worden doodgeschoten omdat de situatie te gevaarlijk werd voor de bewoners.

Starving polar bear 'can hardly move', say residents of Norilsk. Emaciated animal walked 1500km south and away from Arctic Ocean, searching for food https://t.co/mD7yTaIusd pic.twitter.com/EjMJjS6Bac The Siberian Times(@ siberian_times) link