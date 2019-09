Uitgemergelde olifant die moest meelopen in parade in Sri Lanka gestorven KVDS

28 september 2019

19u52 228 Dieren Een uitgemergelde olifant die afgelopen zomer mee moest lopen in een parade in Sri Lanka en gered werd nadat daar wereldwijd verontwaardiging over was ontstaan, is gestorven. Dat heeft de dierenrechtenvereniging gemeld die de alarmbel luidde.

De organisatie deelde in augustus een foto op sociale media van de 70-jarige Tikiri. Het dier moest 10 avonden op rij samen met nog een zestigtal andere olifanten meelopen in een kilometerslange parade naar aanleiding van het boeddhistische Peraherafestival in Kandy. In de drukte en het lawaai, tussen het vuurwerk en de rook.

Afgrijzen

Nadat wereldwijd met afgrijzen was gereageerd, meldde de organisator van het festival dat Tikiri niet meer deel hoefde te nemen aan de slotshow van de feestelijkheden.





Olifantenexpert Jayantha Jayewardene was opgelucht en omschreef de manier waarop het dier behandeld was als “onmenselijk”. “Het is duidelijk zwaar ondervoed en dichtbij de dood”, klonk het bij het Franse persbureau AFP. (lees hieronder verder)

De Thaise Save Elephant Foundation – die zich het lot aantrekt van Aziatische olifanten – meldde nu in een Facebookpost dat de oude olifant gestorven was. “Het lijden van Tikiri is voorbij”, klonk het. “Haar ziel is nu vrij. Er kan haar nu niets meer gebeuren. RIP lieve Tikiri. Kijk niet meer terug op deze wereld, die zo wreed was voor jou en je vrienden.”

In het wild kunnen Aziatische olifanten tot 60 jaar worden, maar in gevangenschap kan dat tot 80 jaar zijn.