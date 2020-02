Uitgemergelde leeuwen in Soedan doen het een stuk beter na interventie van dierenwelzijnsorganisatie AW

11 februari 2020

17u02

Bron: Four Paws 6 Dieren Gealarmeerd door de schokkende beelden trok een reddingsteam op 28 januari naar een dierentuin in Soedan. Daar troffen ze vijf leeuwen aan, zo mager dat je hun botten kon tellen. Het zou een race tegen de klok worden, en al kon de dierenwelzijnsorganisatie niet alle dieren redden, met heel wat leeuwen gaat het vandaag al een stuk beter.

Dierenwelzijnsorganisatie Four Paws startte op 28 januari met een reddingsoperatie in het Al Qurashi Family Park in Khartoum in Soedan. Nadat ze zelf de schrijnende beelden hadden gezien van sterk verzwakte dieren, gingen ze snel over tot actie.

Sindsdien deelde Four Paws dagelijkse updates via Facebook en op hun website. De organisatie kon niet alle dieren redden, één leeuw stierf vrijwel onmiddellijk, maar met de overige vier leeuwen gaat het al een pak beter.

Het ziet er zelfs naar uit dat Kandaka - de leeuwin die er het ergste aan toe was én daarmee het gezicht van de reddingsoperatie werd - het gaat redden. Meteen na de aankomst van het reddingsteam kreeg ze een reeks infusies van vocht, vitaminen en mineralen tegen uitdroging. Het team vreesde eventjes dat de leeuwin in een coma zou sukkelen, maar ze hield verbazingwekkend goed stand. Diezelfde dag slaagde de dappere leeuwin er zelfs in om recht te staan, iets waarvoor ze enkele uren daarvoor nog te verzwakt was geweest.

Na twee dagen begon het reddingsteam alvast verbetering te zien in de fragiele toestand van Kandaka. Bovendien leek ze al snel te wennen aan haar nieuwe verzorgers, ze wachtte hen ’s morgens zelfs op, wanneer ze haar kwamen voederen.

Opnieuw enkele dagen later, op 2 februari, was er alweer vooruitgang te zien bij Kandaka. Ze wachtte haar verzorgers gretig op en haar beweeglijkheid verbeterde aanzienlijk. Ook haar vacht begon er steeds beter uit te zien, zo schreef de dierenorganisatie.

Ook gisteren kon Four Paws goed nieuws delen over Kandaka. Volgens de dierenarts is ze al een stuk sterker geworden, al is het voorlopig nog te riskant voor de leeuwin om onder verdoving een volledige medische check-up te ondergaan. “Ons team is blij dat Kandaka het goed doet en beweegt. De leeuwin heeft een sterke wil om te overleven en is een echte vechter”, schrijft de organisatie nog op Facebook.