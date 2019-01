Uitgemergelde hond die werd achtergelaten in kooi om te sterven, ondergaat geweldige transformatie KVE

Bron: The Dodo 0 Dieren Dice was achtergelaten door zijn baasjes en opgesloten in een kooi. Als niemand de drie jaar oude hond had ontdekt, zou hij omgekomen zijn van de honger en dorst. Maar gelukkig werd hij net op tijd gevonden. En zo kon Dice weer aansterken tot een prachtige, gezonde viervoeter. Dit is het hartverwarmende verhaal van een geweldige transformatie.

Begin november alarmeerden enkele kinderen de politie nadat ze een uitgemergelde hond hadden aangetroffen in een kooi in de tuin van een verlaten woning in Fort Lauderdale (Florida).

“Toen de huurders uit het huis trokken, lieten ze de hond achter in de tuin zonder voedsel of water”, vertelde Tracey Godin van het lokale dierenopvangcentrum. Enkele bewoners vermoedden dat de viervoeter daar al zeker een week moederziel alleen zat. Maar wellicht werd Dice al veel langer verwaarloosd. “Hij was vel over been, had geen spieren meer en kreeg waarschijnlijk al maanden niets deftigs meer te eten”, zei Godin.

Tranen

Toen de vrouw het dier voor het eerst onder ogen kreeg, wist ze niet wat ze zag. Zo erg was hij eraan toe. “Ik kreeg onmiddellijk tranen in de ogen”, vertelde ze. “Hij kon amper wandelen zonder om te vallen. We vreesden dat hij het niet ging halen.”

Maar Dice bleef vechten en aansterken dankzij de goede zorgen van de dierenarts en de medewerkers van het opvangcentrum. “Het is ongelofelijk om te zien hoe Dice toch weer mensen durft te vertrouwen na alles wat hij heeft meegemaakt”, verklaarde Godin. “Van in het begin was hij de meest liefhebbende hond die je je maar kan voorstellen. Hij heeft een erg fijn karakter.”

In december was hij klaar om geadopteerd te worden. Een gezin dat al twee honden in huis had, wilde Dice er graag bij. “Vanaf de eerste ontmoeting waren ze dol op hem.” Bovendien bleek het ook erg goed te klikken met de twee kinderen en de andere honden van het gezin.

“Gisteren hebben ze me gebeld dat ze hem heel graag wensten te adopteren”, zei Godin. “Ik heb gehuild van geluk omdat ik wist dat Dice - na al die ontberingen - eindelijk zou krijgen waar hij recht op had: de oprechte liefde van een warm gezin.”