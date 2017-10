Uitgehongerde beren in veel te kleine kooien moeten toekijken hoe mensen zitten te eten op restaurant Karen Van Eyken

Bron: International Animal Rescue, Daily Mail 13 Animal Rescue Dieren Ze zitten opgesloten in veel te kleine kooien, zijn uitgehongerd en moeten toeristen vermaken. Dat is het trieste lot van tientallen bruine beren in Armenië. De arme dieren moeten toezien hoe mensen schaamteloos zitten te lunchen in een naburig restaurant. De Britse dierenrechtenorganisatie 'International Animal Rescue' klaagt de praktijk aan en wil de beren elders een beter leven geven.







Het is een eeuwenoude traditie in Armenië om beren te houden. Het is in het land dus niet ongebruikelijk om op restaurant, in een winkelcentrum of zelfs aan een busstation een bruine beer in een kooi te spotten. Vaak worden ze als jong gevangen en brengen ze de rest van hun leven op deze manier door om toeristen te entertainen.

'International Animal Rescue' (IAR) heeft nu een grote actie op het getouw gezet om de beren te bevrijden uit hun kooien. "Het is verbijsterend om vast te stellen hoe deze beren moeten leven", verklaarde Alan Knight van IAR. "Ze zitten al jaren in deze vuile en stinkende kooien en moeten overleven op basis van wat etensrestjes. Uit verveling bonken ze met hun hoofd tegen de stalen stangen van hun kooi. Het maakt me ziek."

De Armeense regering heeft haar steun toegezegd aan de reddingsactie van de dierenrechtenorganisatie. Ze hopen om 80 beren een beter leven te geven. Deze operatie kost 4.000 euro per beer. Het is de bedoeling dat de dieren opnieuw in het wild worden uitgezet. IAR bouwt eveneens een beschermd toevluchtsoord voor de beren die niet meer in het wild kunnen overleven.