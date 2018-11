Uiterst zeldzame witte leeuw wordt geveild zodat trofeejagers hem kunnen doodschieten kv

In Zuid-Afrika wordt al enkele maanden een hevige strijd gevoerd om het lot van Mufasa, een zeldzame witte leeuw. De autoriteiten willen het dier verkopen op een veiling. Trofeejagers kunnen de leeuw dan vrijlaten in het wild, zodat ze hem kort nadien lustig kunnen afknallen. Dierenrechtenactivisten eisen dat Mufasa bij zijn levensgezel Suraya mag blijven.

Mufasa werd drie jaar geleden als welpje in beslag genomen bij een gezin dat hem als huisdier hield. Ook babyleeuwtje Suraya belandde rond die tijd in het opvangcentrum. De welp groeide uit tot een indrukwekkende volwassen witte leeuw die een innige band heeft met zijn metgezel. Hij is een van de naar schatting minder dan 300 witte leeuwen wereldwijd. Slechts dertien exemplaren leven nog in het wild.

Aangezien Mufasa onvruchtbaar is, heeft hij in de ogen van de Zuid-Afrikaanse autoriteiten geen waarde, tenzij hij verkocht wordt aan een jachtbedrijf dat trofeejagers op hem loslaat.



Meer dan 200.000 mensen hebben al een petitie getekend waarin ze de Zuid-Afrikaanse overheid oproepen om Mufasa niet te veilen, maar om hem de rest van zijn leven te laten doorbrengen in natuurreservaat Sanwild.

“Mufasa en Suraya zijn nu drie jaar oud en onafscheidelijk. Ambtenaren natuurbescherming weigerden de toestemming te geven om Mufasa over te brengen naar een natuurreservaat, dat heeft aangeboden om gratis voor Mufasa en Suraya te zorgen, voor de rest van hun leven”, luidt het in de petitie die gericht is aan de Zuid-Afrikaanse minister van Milieuzaken. “Het opvangcentrum kreeg echter via de telefoon te horen dat Mufasa geveild zal worden om geld in te zamelen voor het departement.”

Dierenopvangcentrum Wild for Life in het Zuid-Afrikaanse Rustenburg, waar Mufasa al drie jaar opgevangen wordt, zamelt geld in om een rechtszaak aan te spannen. Het vooropgestelde bedrag werd ondertussen al ruim overschreden. “De voorbije weken hebben we veel gezien en gelezen over wat er met leeuwen in de industrie gebeurt. Mufasa is gesteriliseerd en er kan daarom niet met hem gekweekt worden. Dat betekent dat er slechts een van twee opties overblijft. Het aantal leeuwenjagers is gedaald en leeuwen worden in grote aantallen gedood voor hun botten die naar het Oosten worden geëxporteerd”, luidt het in een mededeling van Wild for Life.

“Suraya en Mufasa zijn onafscheidelijk en het zou bijzonder traumatisch zijn voor Suraya om haar metgezel te verliezen. Ze verkeerde in een vreselijke emotionele toestand vooraleer ze als welpjes samengebracht werden en zelfs wanneer ze overgebracht werden naar een grotere afspanning, was ze bijzonder angstig als ze wakker werd en Mufasa niet kon vinden.”

“Legaal gezien, vinden we dat het departement dat verantwoordelijk is voor natuurbehoud een morele en legale verplichting heeft om te zorgen voor wilde dieren”, zegt Carel Zietsman, de advocaat van Wild for Life. Bovendien hebben mensen ondertussen geleerd dat ze dieren in gevangenschap niet enkel moeten voeden, maar dat ze ook voor hun welzijn, inclusief hun emotionele toestand, moeten zorgen tot ze sterven. “Dit houdt in dat ze niet onderworpen zouden mogen worden aan stress of gehouden worden in omstandigheden die stress of emotionele ontbering veroorzaken.”

Zietsman beweert dat Wild for Life aan de overheid heeft aangeboden om zelf in te staan voor de kosten om Mufasa en Soraya over te brengen naar Sanwild, maar dat voorstel werd afgeketst.

Ricky Gervais, acteur en dierenrechtenactivist, deelde het verhaal van Mufasa via zijn Twitteraccount. “Schaam je voor de zielige sadist die geld betaalt om dit dier dood te schieten, en schaam je voor de snoevende lafaard die het geld ook accepteert. Allebei waardeloos”, schreef hij erbij.

