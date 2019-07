Uil gered die van top tot teen met olie is besmeurd na val in put Redactie

24 juli 2019

In een opvangcentrum in Santa Barbara (Californië) is maandag een Amerikaanse oehoe binnengebracht die volledig besmeurd was met plakkerige olie. De vogel is in een van de olieputten in Ventura County terechtgekomen. Die putten zijn afgedekt, zodat dieren er niet zouden invallen. Hoe de uil er dan toch is in terechtgekomen, is niet helemaal duidelijk. Het opvangcentrum vermoedt dat de uil een prooi wou pakken dat op de afsluiting lag. Door zijn eigen kracht heeft de uil de afsluiting op de put verplaatst en is hij in de olie beland. Het dier heeft al meerdere wasbeurten gehad en is aan het herstellen. Maar om hem volledig schoon te krijgen, is de oehoe nu overgebracht naar het International Bird Center in San Pedro, Los Angeles.