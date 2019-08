Tweekoppig schildpadje gevonden op strand in South Carolina HL

30 augustus 2019

16u02

Bron: Belga 1 Dieren In de Amerikaanse staat South Carolina hebben dierenrechtenactivisten een tweekoppige schildpad gevonden. Volgens wetenschappers zijn dergelijke genetische veranderingen zeldzaam, al komen ze vaker voor bij reptielen dan bij andere dieren, melden Amerikaanse media.

De activisten van Sea Turtle Patrol vonden het tweekoppige dier woensdag in de zee nabij het eiland Hilton Head. Ze gaven de kleine schildpad de naam Squirt en Crush, gebaseerd op de schildpadden uit de animatiefilm "Finding Nemo". De groep Sea Turtle Patrol patrouilleert regelmatig op het strand van het eiland om schildpaddennesten te controleren en gegevens te verzamelen.

In juni 2013 werd in de zoo van San Antonio in de Amerikaanse staat Texas een schildpad met twee koppen geboren. De dierenverzorgers gaven het dier de naam Thelma en Louise, naar het duo uit de gelijknamige Hollywood-film.