Tweeduizend gestrande kanaries en parkieten kunnen in Pairi Daiza blijven

19 april 2019

22u16

De 2.000 kanaries en parkieten die sinds midden februari in quarantaine zaten in Pairi Daiza, kunnen in het Henegouwse dierenpark blijven. Dat heeft Pairi Daiza bekendgemaakt.

De "Sint-Valentijnskanaries" worden sinds midden februari in Pairi Daiza opgevangen, nadat ze geblokkeerd waren op de luchthaven van Luik. Een Vlaamse exporteur wilde ze naar Israël uitvoeren, maar daar werden ze teruggestuurd omdat er problemen waren met de registratie van bepaalde vogels.

Pairi Daiza kreeg de toelating om de dieren in quarantaine op te vangen, in afwachting van een definitieve oplossing. "De vogels blijven bij ons en zullen van de beste zorgen blijven genieten", zo liet het dierenpark vandaag via Twitter weten.

