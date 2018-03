Tweede wolf in Vlaanderen doodgereden in Limburg Redactie

11 maart 2018

09u11 600 Dieren Een wolf is vanochtend het slachtoffer geworden van een verkeersongeval in Neeroeteren, in de provincie Limburg. Dat is bevestigd door het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek, waar het kadaver naartoe werd gebracht. Wellicht gaat het om de wolf die eerder was gesignaleerd en die twee schapen zou hebben gedood in de regio. Het omgekomen dier is een mannetje en de tweede wolf die recent naar Vlaanderen trok. De andere is wolvin Naya, die zich al bijna twee maanden ophoudt aan het militair domein van Leopoldsburg.

De dode wolf werd gevonden langs de Opoeterseweg in Neeroeteren. Het dier zal worden opgehaald door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Onderzoek daar zal meer duidelijkheid verschaffen over onder andere de leeftijd van de wolf. Nu al staat vast dat het om een mannelijke wolf gaat.

Er werd al vermoed dat er een tweede wolf in de regio was, want de aanvankelijke meldingen over het beest leken niet overeen te stemmen met het gedrag van wolvin Naya, die sinds enkele weken in het militair domein van Leopoldsburg rondhangt.

Zowel een schapenhouder uit Bree als een collega uit Rotem (Dilsen-Stokkem) ontdekte dit weekend een dood schaap. De twee dieren werden hoogstwaarschijnlijk door een wolf gedood, zegt Jan Loos, afgevaardigd bestuurder van Landschap vzw. Er werden ter plaatse DNA-stalen genomen. Gisteren waren er ook verschillende meldingen van mensen in de regio die vermoedelijk een wolf bij daglicht hadden gezien.

De dode schapen en de meldingen doen eerder denken aan een tweede wolf dan aan een uitstap van wolvin Naya, zegt Jan Loos. De Duitse wolvin, door wetenschappers uitgerust met een halsbandzender, leeft al bijna twee maanden in en rond het militair domein van Leopoldsburg tussen honderden schapen, zonder er een poot naar uit te steken. Bovendien staat ze bekend als erg schuw. "Ze komt alleen 's nachts in beweging." Zij draagt bovendien een halsbandzender, en daaruit blijkt dat zij nog altijd in het domein verblijft, zegt INBO-woordvoerder Koen Van Muylem. Naya is dus zeker niet verantwoordelijk voor de twee dode schapen in Bree en Rotem.

Nederland

De tweede wolf komt, vermoedt Jan Loos, vanuit Nederland. In Nederlands Limburg waren er de voorbije week meldingen van een wolf in onder meer Lottum, Venlo en Heythuysen. "Het gaat bovendien om een exemplaar dat het af en toe op schapen gemunt heeft", aldus Loos. "In combinatie met de waarnemingen bij ons, zouden die kunnen leiden tot de conclusie dat een wolf van het noorden naar het zuiden door de Maasvallei trekt."

Landschap vzw roept op om eventuele waarnemingen te melden - als het even kan met beeldmateriaal - op www.welkomwolf.be. Jan Loos benadrukt dat mensen niet bang moeten zijn van het dier.

"De verhalen over wolven die mensen aanvallen komen enkel uit sprookjes", zo klonk het eerder ook al bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). "In de realiteit is het dier zelf bang van de mens."

Landbouwers die schapen verliezen door een wolvenaanval, kunnen de schade vergoed krijgen.

