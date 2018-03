Twee zwaar verwaarloosde honden gevonden in schuur achter woning, stafford overleeft het niet SVDL

10 maart 2018

22u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 Dieren In Kampenhout (Vlaams-Brabant) zijn vrijdag twee zwaar verwaarloosde honden gevonden in een woning. De politie nam de dieren in beslag en bracht hen naar de Dierenbescherming Mechelen. Een stafford, die nog amper 14,6 kilogram woog, overleefde het niet.

De dieren zouden opgesloten gezeten hebben in een schuur achter de woning. Ze werden door de politie gevonden. In het huis waarvan sprake zouden ook nog andere (huis)dieren verblijven. Daarover is niet meer informatie bekend.

Een stafford overleefde het niet. Een Mechelse herder woog nog 12,5 kilogram en wordt voorlopig opgevangen door vrijwilligers van de Dierenbescherming. Het dier is amper drie jaar oud en krijgt nu regelmatig en met mondjesmaat voeding toegediend. Vrijdag kon het dier nog niet stappen, deze middag was hij al aan de beterhand en lukte het rechtop te staan. De hond zal nu eerst goed moeten recupereren en aansterken voor hij afgestaan wordt ter adoptie.

“Dergelijke uitgehongerde dieren zag ik nooit", reageert Sabine Slaets, de beheerder van de Mechelse Dierenbescherming geschokt. "We hopen dat de eigenaars een levenslang verbod krijgen op het houden van dieren. Ze moeten snel worden verhoord. De dieren waren bovendien niet gechipt."