Twee vrouwelijke pinguïns worden mama van schattig kuikentje nadat ze eitje adopteren LH

19 augustus 2020

17u46

Bron: The Daily Mail, Facebook 3 Dieren Twee vrouwelijke pinguins zijn in een aquarium in Valencia trotse mama’s geworden nadat het ei dat ze hadden geadopteerd van een ander pinguïnstel met succes konden uitbroeden. Het is een primeur voor het Oceanarium van Valencia.

“Electra en Viola zijn vrouwtjes en hebben een ei van een ander koppel kunnen adopteren en laten uitkomen, iets dat voor het eerst is gebeurd in het Oceanogràfic”, klinkt het in een blogpost.

Het paar vrouwtjes begon gedrag te vertonen dat typisch is aan de voortplanting, zoals het bouwen van hun eigen nest uit stenen. Toen ze dit zagen, verplaatste het personeel een vruchtbaar ei van een ander koppel in het nest van Electra en Viola, die het hele kweekproces dus met succes hebben uitgevoerd.



De nog naamloze boreling is een van de drie kuikens die tot dusver in de kolonie van 25 Gentoo-pinguïns, het gemakkelijkst te onderscheiden door de witte “motorkapachtige” markering boven op hun hoofd, zijn geboren dit broedseizoen. De andere koppels die tot nu toe kuikens hebben voortgebracht, waren heteroseksueel.

Electra en Viola zijn echter niet het eerste pinguïnpaar van hetzelfde geslacht dat een kuikentje grootbrengt, aangezien homoseksualiteit veel voorkomt bij pinguïns.

Vorig jaar adopteerden de mannetjes Skipper en Ping in de dierentuin van Berlijn een ei dat door een moederpinguïn was achtergelaten. In het Sea Life Centre in Londen wordt een kuiken dat vorig jaar door twee vrouwtjespinguïns is geadopteerd, door de verzorgers als sekseneutraal opgevoed.

Verstoten ei

Nog in Engeland haalden Ronnie en Reggie in 2015 zelfs de krantenkoppen nadat ze een verstoten ei hadden geadopteerd en zich vol overgave bekommerden om het kuiken. De twee zetten alles op alles voor kleine Kyton tot die oud genoeg was om op eigen benen te staan. Ronnie en Reggie zijn nog steeds een gelukkig koppeltje, net als verschillende andere homoseksuele pinguïns in de London Zoo.

Homoseksualiteit komt voor bij meer dan 450 soorten in de natuur, zoals bijvoorbeeld ook giraffen, geiten en pandaberen.