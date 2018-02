Twee vliegen in één klap: in de grootste gevangenis van Servië zorgen criminelen voor geredde zwerfhonden ADN

02 februari 2018

15u25

Bron: Associated Press 0 Dieren In de grootste gevangenis van Servië, in Sremska Mitrovica, zijn de dagen van sommige gedetineerden tegenwoordig gevuld met vrolijk geblaf, geknuffel en gelik. De gevangenis ten noordwesten van Belgrado heeft een dierenasiel voor zwerfhonden opgezet binnen de gevangenismuren en een groep gevangenen de opdracht gegeven om voor de dieren te zorgen. Een project met heel wat voordelen.

Het verhaal is deel van een project met de gemeentelijke autoriteiten om de resocialisatie van gevangenen te stimuleren en in één klap ook een groot dierenprobleem in de stad te helpen oplossen. Het idee is dat honden een positieve invloed hebben op de empathie van criminelen.

Een twaalftal gedetineerden zet zich sinds de opening in november nu dagelijks in voor van de straat geredde honden: ze voeden de dieren, wandelen en spelen ermee, trainen hen onder het toezicht van professionele hondentrainers en poetsen hun hokken. “We doen alles wat andere baasjes met hun honden zouden doen”, zegt gevangene Radomir Djakovic. “Met dieren werken is geweldig.” De gevangenen kunnen certificaten verdienen die hen later kunnen helpen om aan de slag te geraken bij andere dierenasielen als ze vrijkomen. En de honden varen er ook wel bij. Ze krijgen liefde, worden goed verzorgd en worden getraind tot ideale adoptiehonden. “We zien die honden echt zo graag”, aldus Djakovic. “We hopen dat ze allemaal uiteindelijk een geweldige nieuwe thuis vinden.”

Pilot project on training stray dogs by prison offenders and preparing them for adoption; supporting #reintegration into society, #improving #prisoners ' #Employment #opportunities pic.twitter.com/iNPlpvPmED OSCE_Serbia(@ OSCE_Serbia) link

Voorlopig werken enkel criminelen die vastzitten voor lichtere misdrijven en ervaring hebben met honden in het gevangenisasiel. Op termijn wil de gevangenis bekijken in hoeverre zwaardere criminelen kunnen ingezet worden. “Het zou pas echt geweldig zijn als we zware misdadigers weer op het goede pad kunnen krijgen”, stelt directeur Aleksandar Alimpic. Het project krijgt steun van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).