Twee schattige jaguars geboren in Brazilië Redactie

30 juni 2019

21u57

Bron: KameraOne 0

In een natuurreservaat in Brazilië zijn twee kleine jaguarwelpjes geboren. Het jongetje en het meisje stellen het goed. Binnenkort mag het publiek hun namen kiezen. In het natuurreservaat zijn ze heel opgetogen met de geboorte van de twee kleintjes. Sinds 2007 werken ze aan een kweekprogramma voor jaguars omdat de diersoort het steeds moeilijker krijgt om te overleven. Het natuurreservaat ‘Itaipu’ werd 35 jaar geleden gecreëerd om diersoorten die in het overstromingsgebied leven te redden van een grote waterkrachtcentrale.