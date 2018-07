Twee kinderen slachtoffer van eerste haaienaanvallen in meer dan zeventig jaar in New York Karen Van Eyken

19 juli 2018

09u21

Bron: CBS New York, Sky News, The Guardian, Time 8 Dieren Tijdens twee aparte incidenten werden kinderen vermoedelijk gebeten door haaien op twee New Yorkse stranden. Het zou gaan om de eerste aanvallen in deze omgeving in meer dan zeventig jaar.

Een 12-jarig meisje en een 13-jarige jongen werden gisteren aangevallen op twee verschillende stranden op kilometers afstand van elkaar in de omgeving van Fire Island. De voorvallen leidden ertoe dat sommige stranden werden gesloten. Later op de dag vingen de autoriteiten twee haaien - hoewel het niet zeker was dat ze voor de aanval verantwoordelijk waren.

Het meisje, Lola Pollina, vertelde tijdens een persconferentie dat ze tot haar middel in het water had gestaan in Sailors Haven beach in Brookhaven - op zo'n 80 kilometer ten oosten van Manhattan - toen ze werd gebeten. Ze snelde vervolgens met een bloedend been naar het strand.

"Ik zag iets naast mij, en ik voelde een beetje pijn en toen keek ik en zag ik een vin", zei ze over de bewuste aanval. "Ik dacht dat het een haai was." Lola geloofde dat het roofdier zo'n meter lang was.

Tand

De jongen was zo'n drie kilometer verderop aan het bodyboarden in Islip toen hij werd aangevallen. Uit zijn gewonde been werd een tand gehaald, wat erop zou wijzen dat het om een haai ging.

Beide slachtoffertjes werden naar het ziekenhuis overgebracht, maar zullen naar verwachting volledig herstellen.

Haaienaanvallen zijn uiterst zeldzaam in de wateren van Fire Island, waar de aanvallen plaatsvonden, en eigenlijk overal in de staat New York.

Ian Levine, hoofd van de brandweer van Ocean Beach, zei dat slechts tien gevallen van haaienbeten zijn gemeld in de staat New York. Het laatste incident was in 1948, verklaarde hij.