Twee katten bewonen een studio van 1.500 dollar per maand… in hun eentje

15 januari 2019

00u26

Bron: Mercury News, San Francisco Global CBS, Instagram 0 Dieren In de populaire Bay Area in San Francisco, waar de huizen schaars zijn en de huurprijzen de pan uitrijzen, bewonen twee katten in hun eentje een studio. Louise en Tina zijn de katten van studente Victoria Amith, die de dieren niet mee kon nemen naar haar studentenkamer. Omdat de katten niet overweg konden met de hond van haar vaders verloofde, besloot vaderlief de katten dan maar onder te brengen in de studio van een vriend. Dat hem dit 1.500 dollar per maand kost, zo’n 1.300 euro, neemt de man voor lief. “Het is een tijdelijke oplossing.”

Ondanks het ‘tijdelijke’ karakter van de regeling, zitten de katten al sinds juli vorig jaar in de studio, die in de achtertuin van David Callish in San José staat, midden in de populaire Bay Area.

“Ik heb dit nooit zo gepland”, vertelt de huisbaas. “Het is gewoon zo dat mensen veel van hun huisdieren houden: ze maken deel uit van de familie dus wilde ik mijn vriend helpen.”

Kittens

Die vriend is de 43-jarige David Good, die het niet over z’n hart kon verkrijgen om de katten weg te doen die hij als kittens aan zijn toen nog jonge dochtertje gegeven had. De nu 18-jarige Victoria vertrok afgelopen zomer naar het zuiden van Californië om er aan de Azusa Pacific University te gaan studeren, maar mag geen huisdieren houden op haar studentenkamer.

Omdat haar vader met zijn verloofde in een nieuw appartement ging wonen en de katten niet overweg konden met de hond van de vrouw, besloot Good om een andere oplossing te zoeken voor de dieren.

Oververhitte huizenmarkt

Rond die tijd wilde David Callish zijn tot studio omgebouwde tuinhuisje via AirBnB gaan verhuren, waarop Good hem overtuigde om het huisje aan hem te verhuren voor de katten. Callish ging akkoord omdat hij zijn vriend uit de brand wilde helpen. “Het is een gekke situatie”, zegt de man, die zich bewust is van de oververhitte huizenmarkt in de Bay Area, waar de huisprijzen zo gestegen zijn dat mensen in auto’s, campers en tenten moeten wonen omdat ze de hoge huur- en huizenprijzen niet kunnen betalen.

“Ik voel me ergens wel slecht over het ‘verspillen’ van woonruimte aan katten, maar deze situatie stelde zich en ik wilde mijn vriend helpen”, zegt Callish daarover. De 1.500 dollar die hij maandelijks krijgt voor het onderbrengen van de dieren zijn gemakkelijk verdiend. “Ik heb eigenlijk twee huurders die nergens moeilijk over doen. Het is fantastisch, ze zijn erg rustig. Het enige probleem is dat de plek nu wel stinkt…”

Crazy cat lady

Victoria Amith, de eigenaresse van de katten, is blij met de tijdelijke oplossing en bezoekt haar dieren elke keer wanneer ze weer naar huis gaat. Tussendoor sturen haar vader en Callish haar regelmatig foto’s van Tina en Louise, die “het mooiste kattenappartement ter wereld hebben.” Het meisje hoopt volgend jaar woonruimte te vinden waar ze haar katten ook in kan onderbrengen. “Ik hou zoveel van mijn katten”, zegt ze. “Ik ben echt een crazy cat lady!”

