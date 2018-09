Twee jaar cel voor vrouw die hond met benzine overgoot en in brand stak HR

10 september 2018

23u05

Bron: France3 7 Dieren Een Franse vrouw (38) die de hond van haar ex met benzine overgoot om hem daarna levend in brand te steken, is veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan één jaar met uitstel. De zaak zorgde voor ophef in Frankrijk. Toen de vrouw vorige week voor de rechter verscheen, stonden buiten 200 dierenactivisten om gerechtigheid te eisen voor Fudji.

De vrouw liet de Duitse herder Fudji op 9 augustus in Sagy voor dood achter in een veld. Korte tijd later werd de hond, zwevend tussen leven en dood, aangetroffen. De politie kwam al snel bij de vrouw uit en ze gaf de feiten toe. De hond Fudji werd eerst nog verzorgd in een dierenkliniek, maar overleefde uiteindelijk zijn verwondingen niet.

Het duurde niet lang vooraleer de daderes zelf ook doodsbedreigingen kreeg van woedende dierenliefhebbers. Een tiental verenigingen van dierenwelzijn diende klacht in tegen de vrouw en ze stelden zich burgerlijke partij. Haar advocaat had gevraagd om rekening te houden met de 'verzwakte persoonlijkheid' van haar cliënte, die een zelfmoordpoging achter de rug had en gevolgd werd door een psycholoog. "Ik wilde hem weg”, vertelde ze aan de rechter, maar ze betuigde ook wel haar spijt.

De vrouw werd veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan één met uitstel. Ze mag gedurende vijf jaar geen honden houden. Ze moet ook 1.500 euro schadevergoeding betalen aan haar ex-vriend, de eigenaar van Fudji. Aan de verenigingen voor dierenwelzijn moet ze 1 euro schadevergoeding betalen.