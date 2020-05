Twee honden in Hongkong door baasjes besmet met coronavirus kv

14 mei 2020

21u32

Bron: Nature 96 Dieren De eerste twee honden waarbij een besmetting met het coronavirus werd vastgesteld, werden vermoedelijk besmet door hun baasjes. Dat stellen onderzoekers in een studie die vandaag werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature . De wetenschappers stelden vast dat de genetische code van het virus bij de honden identiek was aan die van het virus bij hun besmette gezinsleden.

Er werd al vermoed dat het SARS-CoV-2-virus, de officiële naam voor het nieuwe coronavirus, via de baasjes werd overgedragen op de honden en deze genomische link bevestigt dat, zegt Malik Peiris, een viroloog aan de universiteit van Hong Kong die de studie leidde.

Voorlopig werden er geen bewijzen gevonden dat honden de infectie ook kunnen doorgeven aan andere honden of mensen, maar het is onmogelijk om met zekerheid te weten in welke richting het virus zich verspreid heeft, “dus we moeten daarvoor open blijven staan”, aldus Peiris.



Toch blijft de kans klein dat mensen hun hond besmetten met Covid-19, zegt Arjan Stegeman, epidemioloog aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht. Slechts twee van de vijftien onderzochte honden die samenleefden met besmette personen liepen zelf het virus op.

Sinds de besmettingen werden vastgesteld bij de twee honden in Hongkong - een keeshondje en een Duitse herder - werd het coronavirus ook vastgesteld bij een kat in Hongkong en twee katten in de Amerikaanse staat New York. Bovendien testten ook vier tijgers en drie leeuwen van de Bronx Zoo in New York City positief. Studies bij katten toonden aan dat ze het virus aan andere katten kunnen doorgeven zonder symptomen te vertonen.

Bij de studie in Hongkong werden bij beide honden ook antistoffen tegen het virus aangetroffen. Geen van de honden werd echter merkbaar ziek.

De Amerikaanse Vereniging voor Diergeneeskunde raadt aan dat mensen die Covid-19 hebben, een masker dragen wanneer ze voor hun huisdieren zorgen. Zieke mensen vermijden ook best aaien, knuffelen of eten delen met hun hond of kat en moeten hun handen wassen voor en nadat ze met de dieren in contact zijn geweest.