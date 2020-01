Twee chimpansees overleven als bij wonder tragische brand in apenverblijf Duitse zoo, verdachten melden zich bij politie kv jv ES KVE

Bron: ANP, BILD, DPA, BELGA, Focus 516 Dieren Enkele personen hebben zich na een oproep bij de politie gemeld nadat een grote brand tijdens oudejaarsnacht het apenverblijf in de dierentuin van Krefeld nabij Düsseldorf in de as had gelegd. Ze lieten in de buurt van de zoo wensballonnen opstijgen terwijl dit verboden was. Twee chimpansees hebben de vuurzee als bij wonder overleefd.

Tijdens een persconferentie verklaarde de politie dat er verboden wensballonnen op het terrein van de dierentuin werden aangetroffen. Mogelijk is de brand door de wensballonnen veroorzaakt. Meerdere personen hebben zich op het politiebureau van Krefeld gemeld en toegegeven dat ze in de buurt op oudejaarsavond wensballonnen lieten opstijgen. Hun verklaringen worden nog onderzocht.

De dierentuin in Krefeld berichtte dat “de ergste angsten werkelijkheid waren geworden” en sprak van een “onwerkelijke tragedie” nadat het apenverblijf volkomen was afgebrand. In het apenhuis van de dierentuin verbleven orang-oetans van Borneo, westelijke laaglandgorilla's, chimpansees, klauwapen, agoeti's en vogels. De aangrenzende gorillatuin bleef gespaard. Onder meer vijf orang-oetans, twee gorilla’s en een chimpansee zijn omgekomen.

“Mirakel”

De dierentuin deelde op sociale media mee dat twee chimpansees, Bally en Limbo, de vlammen als bij wonder overleefd hebben. “Het is een mirakel... ze zijn enkel lichtgewond en worden momenteel verzorgd”, klonk het. De dierentuin bedankte in een bericht iedereen voor het medeleven.

De brandweer kon verhinderen dat het vuur naar andere gebouwen oversloeg. Ook de aangrenzende gorillatuin, waar een zevenkoppig gorillagezin verblijft, bleef gespaard.

De zoo blijft vandaag gesloten en iedereen die hulp heeft aangeboden wordt bedankt. “U moet begrijpen dat we nog steeds in shock zijn en niet precies kunnen zeggen of en waar hulp nodig is”, zegt de zoo in een mededeling.

