Twaalf meter lange T. rex 'Stan' kan recordbedrag opleveren bij New Yorkse veiling

16 september 2020

13u51

Het skelet van een 12 meter lange Tyrannosaurus Rex wordt komende maand in New York geveild. De dinosaurus, die 'Stan' is gedoopt, gaat mogelijk voor een recordprijs weg.

De 188 botten van het skelet van Stan werden eind jaren 80 in de buurt van het Amerikaanse plaatsje Buffalo in South-Dakota ontdekt en uitgegraven. De carnivoor is zowat 67 miljoen jaar oud. Men zag hem eerst aan voor de minder zeldzame triceratops, maar al snel bleek het om een T. rex te gaan, waarvan er wereldwijd tot nu toe slechts 50 zijn ontdekt.

Sinds 1996 staat het skelet in het museum van de Black Hills Institute. De verkoop komt er na een geschil tussen de bestuurders van het instituut, aldus James Hyslog, verantwoordelijke bij veilinghuis Christie's. Hij benadrukt het bijzondere van de veiling. "Het verkrijgen van een T. rex zo compleet als deze is een kans die zich maar een keer in een generatie voordoet.”



De veiling vindt op 6 oktober plaats en er worden biedingen verwacht tussen de 6 en 8 miljoen dollar (5 tot 6,7 miljoen euro). Het recordbedrag dat ooit voor een T. rex is neergeteld staat op 8,4 miljoen dollar (7,1 miljoen euro) voor Stans soortgenoot Sue, in 1997 bij veilinghuis Sotheby's.