Trudy (63), de “oudste gorilla in gevangenschap”, is overleden kg

28 juli 2019

11u34

Bron: Sky News, CBS News 2 Dieren Trudy, een westelijke laaglandgorilla in een dierentuin in Arkansas, is gestorven. De gorilla werd 63 jaar oud, en was voor zover bekend de oudste gorilla in gevangenschap. Het dier sleet zowat heel haar leven in Amerikaanse dierentuinen.

De Little Rock Zoo uit de Amerikaanse staat Arkansas maakte het overlijden van Trudy donderdag bekend op sociale media. “Je zult gemist worden, lief meisje”, klonk het. Volgens een woordvoerder werd de gorilla dood aangetroffen in haar verblijf in de dierentuin, meldt Sky News.



Westelijke laaglandgorilla’s worden normaal vijftig tot hoogstens zestig jaar oud. Trudy deed daar nog een schepje bovenop en werd 63 jaar. Volgens de zoo werd ze zo de oudste gorilla ter wereld die in een erkende dierentuin verbleef. Het is “mogelijk, maar heel onwaarschijnlijk” dat er oudere gorilla’s voorkomen in niet-erkende dierentuinen.



Trudy werd in de jaren vijftig gevangen in Afrika en naar de Verenigde Staten gebracht, een praktijk die nu illegaal is. In 1988 arriveerde ze in de Little Rock Zoo, waar ze uiteindelijk de rest van haar leven spendeerde. Ze werd door het personeel beschreven als de “koningin” van de groep gorilla’s. Ze was een “sterke meid die deed wat ze wilde, wanneer ze het wilde", aldus één van haar verzorgers in een persbericht.