Trouwe hond wacht al een week bij ingang van ziekenhuis op zijn overleden baasje ttr

15 maart 2019

18u01

Bron: Daily Mail 169 Dieren Het baasje van hond Toto stierf een week geleden in het Pablo Sorio Hospital in San Salvador de Jujuy, Argentinië. Sindsdien leeft de trouwe viervoeter voor het gebouw. De hond wil zijn plaatsje voor het ziekenhuis niet verlaten, zo schrijven lokale media. “Het lijkt erop alsof hij gelooft dat hij samen met zijn baasje naar huis gaat”, vertelt een verpleger.

Volgens de lokale krant ‘El Tribuno de Jujuy’ vroeg het baasje aan zijn familieleden om zijn hond Toto naar het ziekenhuis te brengen. Zo kon hij zijn trouwe vriend een allerlaatste keer in zijn armen nemen. Niet veel later blies het baasje van Toto zijn laatste adem uit. Waaraan hij overleed, is niet bekend. Na het emotionele afscheid vergat de familie van de overleden man - al dan niet opzettelijk - de labrador in het ziekenhuis, zo vertelt het personeel aan de lokale krant.

Toto leeft nu al een week voor de ingang van het hospitaal, waar medewerkers hem elke dag eten en water geven. “Het lijkt erop alsof hij gelooft dat hij op een dag samen met zijn baasje naar huis gaat”, zegt een verpleger aan Argentijnse media. De familie van de overleden man reageert niet op de telefoontjes van de dierenbescherming, waardoor er een nieuw baasje voor de zes jaar oude Toto gezocht moet worden.

Fatima Rodriguez, een medewerkster van een lokale dierenorganisatie, zegt dat de nieuwe eigenaar van de hond de tuin goed moet afsluiten. Het is immers mogelijk dat Toto wegloopt om zijn vorig baasje te zoeken.

De labrador is inmiddels bij een dierenarts geweest. Hij moet geopereerd worden aan zijn poten. Volgens het ziekenhuispersoneel is Toto een brave, rustige hond. Ze hopen dat hij snel terechtkomt in een warm nest waar hij de liefde en de aandacht krijgt die hij verdient.

Bekijk ook: