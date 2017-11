Trotse herdershond Rocky leidt kudde schapen woonkamer binnen Renske Baars AJA

15u14

Bron: AD 0 Facebook/RosalynEdwards De border colie Rocky Dieren De herdershond in opleiding Rocky is een harde werker en doet dan ook alles voor zijn baasje. Toen Rosalyn Edwards uit het Britse Devon echter thuiskwam, had de border collie net iets te hard zijn best gedaan. Alle schapen van hun boerderij stonden in de woonkamer.

Rosalyn schrok zich dood toen ze begin deze week na een drukke dag op de boerderij thuiskwam. Ze hoorden merkwaardige geluiden uit de woonkamer komen en zag toen negen schapen tussen haar meubels staan te mekkeren. Kleine Rocky zat er bij en keek volgens Edwards 'zeer trots'.

De zeven maanden oude herdershond is momenteel nog in opleiding. Rocky had gezien dat het hek open was en besloot op eigen houtje een deel van de kudde via de achterdeur naar binnen te leiden. "Ik moest er eerst enorm om lachen, maar toen zag ik alle uitwerpselen en modder van de dieren. Toen werd het minder fijn.''

Schuldigen waren de echtgenoot en het zoontje van Rosalyn die het land op waren gegaan, zonder de hekken goed achter zich te sluiten. "Ik heb de kinderen de woonkamer uitgestuurd en daarna de schapen naar buiten gegidst. "Ik ben blij dat Rocky zo trots is, maar hij heeft toch nog wat extra training nodig.''