Trofeejagers schieten 100 papegaaiduikers in één keer: “Dit moet stoppen”

28 juli 2019

Bron: The Sunday Telegraph, Metro 76 Dieren Britse trofeejagers betalen grof geld om honderd papegaaiduikers in een keer af te knallen vooraleer de dode dieren als souvenir mee naar huis te nemen. Dat blijkt uit foto’s die activisten van de ‘Campaign to Ban Trophy Hunting’ publiceerden.

Toeristen tellen 3.000 pond neer (ruim 3.300 euro) voor tripjes naar IJsland waar het vooralsnog legaal is om op papegaaiduikers te jagen. Op de foto’s van de dierenrechtenorganisatie - die een eind wil maken aan het trofeejagen - poseren de mannen trots met de buit. De ‘Campaign to Ban Trophy Hunting’ roept de Britse Milieuminister op om de import van de omstreden dierlijke trofeeën te verbieden.

“De papegaaiduiker dreigt nu uit te sterven en de ongecontroleerde jacht is zowat de belangrijkste oorzaak”, verklaarde campagneleider Eduardo Gonçalves aan The Sunday Telegraph. Volgens de activist moet dit direct stoppen. “Er moet onmiddellijk een moratorium ingesteld worden voor het te laat is. Papegaaiduikers zijn erg geliefd. Mensen reizen de wereld rond om ze te kunnen fotograferen. Maar trofeejagers reizen de wereld rond om ze dood te schieten.”

“Wetenschappers bevestigen dat de dieren bedreigd zijn in hun voortbestaan”, aldus Gonçalves. “De populatie valt sterk terug. Er komen steeds minder papegaaiduikers naar de Britse kust. Het laatste wat deze vogels nodig hebben is dat ze worden achternagezeten door trofeejagers die ze in grote getale afknallen en dat allemaal voor hun eigen plezier.”