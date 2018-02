Trieste balans: vier olifanten per dag gedood in natuurreservaat IVI

12 februari 2018

17u29

Stropers hebben sinds 2011 bijna 11.000 olifanten gedood in een natuurreservaat in Mozambique. Dat is een trieste balans van zo'n vier olifanten per dag. Dat meldt de natuurorganisatie Fauna and Flora International (FFI).

In 2011 had het Niassa National Reserve nog 12.000 olifanten, zo'n 70% van de olifantenpopulatie in Mozambique. Nu zijn er nog ongeveer 1.000 tot 1.500. FFI vreest dan ook dat de olifanten in het natuurreservaat snel helemaal zullen verdwijnen als zwaarbewapende stropers hun gang kunnen blijven gaan.

Het reservaat is 42.000 km² groot en daarmee het grootste beschermde gebied in het Afrikaanse land. “De regering moet onmiddellijk actie ondernemen om deze crisis de kop in te drukken voor het te laat is”, zegt Mark Rose van FFI. "De olifanten in Mozambique verliezen, zou een tragedie zijn voor het land en de burgers."

Kalasjnikovs

De stropers hebben zware jachtgeweren en illegale Kalasjnikovs. De teams van de organisaties die stropers willen tegenhouden, daarentegen, krijgen maar moeilijk een licentie voor een vuurwapen. “Heel veel van onze mensen zijn dan ook onbewapend”, zegt natuurbeschermer Matt Rice. Rice werkt bij Chuilexi Conservancy, een project van FFI dat het gebied binnen Niassa beschermt waar de meeste wilde dieren én stropers zijn. Chuilexi heeft 60 mensen in dienst die helpen om Niassa zoveel mogelijk te beschermen.

Rice roept de regering van Mozambique dan ook op om meer leden van Chuilexi een wapen te laten dragen. "We willen geen militie creëren", zegt Rice. "Maar we sturen onze mensen uit die zich moeten kunnen beschermen tegen stropers met AK-47's."

China

Volgens Rice is Mozambique een “makkelijker doelwit” omdat de wetgeving er minder streng is dan in andere Afrikaanse landen. Zo ondervindt het land ook de gevolgen van een succesvolle en strengere wetgeving van buurland Tanzania: de stropers zakken af naar Mozambique.

Rice kaart ook de rol aan die China heeft in de ivoormarkt. "De afgelopen tien jaar hebben veel Chinezen geïnvesteerd in de regio", zegt hij. "Daardoor wonen en werken er meer Chinezen in Mozambique. Sommigen daarvan raken betrokken bij de ivoorsmokkel, omdat ivoor populair blijft in Azië." Sinds begin dit jaar is in China – het land met de grootste vraag - de verkoop van ivoor verboden.

Het World Wildlife Fund heeft ook andere Aziatische landen, zoals Vietnam, Laos, Cambodja en Japan, opgeroepen om een gelijkaardige ban in te stellen. Die landen krijgen nu namelijk meer Chinese toeristen over de vloer die ivoor willen kopen.