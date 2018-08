Triest nieuws uit Pairi Daiza: twee koala's overleden in nog geen maand tijd HA

21 augustus 2018

15u33

Bron: Facebook/Pairi Daiza, Sudinfo 0 Dieren Droevig nieuws uit Pairi Daiza. Het dierenpark heeft deze week voor de tweede keer in bijna een maand tijd afscheid moeten nemen van een koala. "Carina, één van onze vrouwelijke koala's, is gestorven", zo liet de dierentuin gisteren weten op haar Facebookpagina. Begin deze maand liet vrouwtjeskoala Zelda al het leven door ziekte.

Beide dieren bezweken aan het koala-retrovirus. Bijna alle koala's zijn drager van het virus, maar niet bij alle dieren breekt de ziekte door. Bij Carina en Zelda was dat "jammer genoeg" wel het geval. "Razendsnel werd deze mooie koala van ons weggenomen", zegt Pairi Daizi op Facebook. "Een vaccin ontwikkelen is onmogelijk en chemotherapie heeft geen enkel effect. De wetenschap heeft nog geen antwoord gevonden op het koala-retrovirus dat in Australië zelfs volledige groepen uitroeit", legt de dierentuin uit.



"Sommige dingen liggen nu eenmaal niet in onze macht. Carina heeft ons vandaag rustig verlaten in het bijzijn van de dierenartsen en haar verzorgers", maakte Pairi Daiza gisteren bekend op Facebook. Door het overlijden heeft de dierentuin nu nog maar één vrouwelijke koala onder zijn dak, meldt Sudinfo.