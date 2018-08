Euro-Premium Gesponsorde inhoud Trend gespot: heb jij al een kantoorhond? Aangeboden door Euro-Premium

29 augustus 2018

14u30 0

Bij Google zijn ze al jaren welkom en ook bij ons nemen mensen steeds vaker hun viervoeters mee naar het werk. Samen met hondenwetenschapper Joke Monteny lijsten we de voordelen én de do’s en don’ts op. Nu alleen je baas nog overtuigen…

Een aantal Amerikaanse bedrijven hebben al langer een hart voor honden. Google was een van de eersten met office dogs. Bij Amazon is het elke dag ‘breng je hond naar het werk’-dag en dus lopen er op sommige dagen maar liefst 6.000 rond en ook bij Etsy zorgen kantoorviervoeters al sinds 2005 voor gelukkige werknemers. Op de vraag ‘waarom?’ antwoorden ze alle drie hetzelfde: een hond op het werk brengt alleen maar voordelen met zich mee.

Meer fun, minder stress

Niet alleen maakt een office dog de koffiepauzes op de werkvloer dubbel zo leuk, hij zorgt ook voor minder stress en meer creativiteit bij de werknemers. Creatieve styliste Elfi De Bruyn neemt haar hondje Nara daarom mee naar meetings en producties. “Als ik dan creatief vastzit, ga ik even wandelen met haar. Met een vrij hoofd komt de creativiteit vanzelf terug.”

Werknemers bewegen ook meer met een hond op het werk, want het beestje moet nu eenmaal uitgelaten worden. Én ze leggen makkelijker contact met elkaar of met klanten. Een kwispelende viervoeter breekt immers snel het ijs. “Onze klanten weten dankzij kantoorhondje Mello meteen dat het bij ons geen stijve bedoening is”, vertelt Ilse De Smedt van Com&Co. “Zeker als Mello tijdens een presentatie naast het scherm staat te springen.” (lacht)

Do’s en don’ts

Maar wacht nog even vooraleer je je met je newfoundlander in de ochtendfile begeeft. Er zijn immers een aantal do’s en don’ts die je best in acht neemt.

• Hou er rekening mee dat niet iedereen een hond in de buurt wil. Sommige mensen vinden honden vuil, anderen zijn dan weer allergisch. Check dus eerst of iedereen on board is.

• Zorg ervoor dat de hond zijn eigen, vaste plekje heeft op kantoor. Een plek waar hij zich veilig voelt en de temperatuur aangepast is.

• Wees aanwezig en maak tijd voor de hond. Speel er voldoende mee én laat hem een paar keer uit, anders verrast hij je misschien met een onfris geschenkje op het kantoortapijt.

• Leer de hond kennen. Honden laten in hun eigen taal weten waar ze wel en niet van houden. Zorg dat alle werknemers zijn taal spreken.

• Maak van in het begin met mens en hond goede afspraken! Waar mag de hond komen en waar niet? Mag hij zich ook begeven tussen bezoekers of klanten? Blijft de hond aan de lijn? Wat mag de hond te eten krijgen?

• Onthoud dat de meeste honden sociaal zijn, maar dat er ook uitzonderingen bestaan. Sommige honden blijven gewoon liever in hun eigen, vertrouwde omgeving.

Kijk jij op de werkvloer reikhalzend uit naar de lunchbreak? Je hond ook. Zorg dat je viervoeter dus ook op kantoor een goed gevuld voederbakje krijgt. Euro-Premium staat voor zorgvuldig uitgekozen ingrediënten van topkwaliteit. Bekijk het hele assortiment op www.europremium.be.

Wie is Joke Monteny?

Joke is oprichtster van Hond Inform (een info- en opvoedingscentrum voor honden). Ze doceert ook ‘gedragsleer met dieren’ (theorie en praktijk), doet aan wetenschappelijk onderzoek en geeft diverse lezingen.