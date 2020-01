Tragische brand in apenverblijf Duitse dierentuin: vermoedelijk alle dieren dood kv

01 januari 2020

04u48

Bron: ANP, BILD 2 Dieren In een dierentuin in het Duitse Krefeld nabij Düsseldorf heeft een grote brand gewoed. Die trof het apenverblijf dat grotendeels is verwoest. Een woordvoerder van de zoo vreest dat de dieren de brand niet hebben overleefd.

In een bericht op Facebook spreekt Zoo Krefeld van een “onwerkelijke tragedie”. In het apenhuis van de Dierentuin Krefeld verblijven orang-oetans van Borneo, westelijke laaglandgorilla's, chimpansees, klauwapen, agoeti's en vogels. “De kans is erg klein dat dieren het overleefd hebben”, vertelde woordvoerster Petra Schwinn aan het Duitse dagblad BILD.

Het is niet bekend wat de brand, die kort na middernacht uitbrak, heeft veroorzaakt. De gemeente geeft later vandaag een persconferentie. De zoo blijft vandaag gesloten.