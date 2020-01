Tragische brand in apenverblijf Duitse dierentuin: bijna alle dieren overleden kv jv ES

01 januari 2020

04u48

Bron: ANP, BILD, DPA, BELGA 516 Dieren In een dierentuin in Krefeld nabij Düsseldorf in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft tijdens de oudejaarsnacht een grote brand gewoed. Die trof het apenverblijf dat grotendeels is verwoest. Bijna alle circa dertig dieren die er verbleven, zijn omgekomen, zo heeft de dierentuin gemeld. Slechts twee chimpansees overleefden het drama, zij zijn lichtgewond. Onder meer vijf orang-oetans, twee gorilla’s en een chimpansee zijn omgekomen.

De dierentuin in Krefeld berichtte dat “onze ergste angsten werkelijkheid zijn geworden” en spreekt van een “onwerkelijke tragedie”. Het verblijf van de apen brandde volkomen af.

In het apenhuis van de dierentuin verblijven orang-oetans van Borneo, westelijke laaglandgorilla's, chimpansees, klauwapen, agoeti's en vogels. De aangrenzende gorillatuin bleef gespaard.

Vuurwerk

De brandweer kon verhinderen dat het vuur naar andere gebouwen oversloeg. Ook de aangrenzende gorillatuin, waar een zevenkoppig gorillagezin verblijft, bleef gespaard. Het is niet bekend wat de oorzaak van de brand is geweest, maar waarschijnlijk heeft vuurwerk een rol gespeeld, aldus Duitse media.

De zoo blijft vandaag gesloten en iedereen die hulp heeft aangeboden wordt bedankt. “U moet begrijpen dat we nog steeds in shock zijn en niet precies kunnen zeggen of en waar hulp nodig is”, zegt de zoo in een mededeling.

