Tragische brand in apenverblijf Duitse dierentuin: alle dieren overleden

01 januari 2020

04u48

Bron: ANP, BILD, DPA, BELGA 44 Dieren In een dierentuin in Krefeld nabij Düsseldorf in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft tijdens de oudejaarsnacht een grote brand gewoed. Die trof het apenverblijf dat grotendeels is verwoest. Alle dieren die er verbleven, zijn omgekomen, zo heeft de dierentuin gemeld.

“Onze diepste vrees is waarheid geworden. Geen enkel dier in het apenhuis heeft (de brand, red.) overleefd”, zo schrijft de zoo in een bericht op de sociaalnetwerksite Facebook. De dierentuin in Krefeld spreekt van een “onwerkelijke tragedie”.

In het apenhuis van de Dierentuin Krefeld verblijven orang-oetans van Borneo, westelijke laaglandgorilla's, chimpansees, klauwapen, agoeti's en vogels. De aangrenzende gorillatuin bleef gespaard.

Het is niet bekend wat de brand, die kort na middernacht uitbrak, heeft veroorzaakt.

De zoo blijft vandaag gesloten en iedereen die hulp heeft aangeboden wordt bedankt. “U moet begrijpen dat we nog steeds in shock zijn en niet precies kunnen zeggen of en waar hulp nodig is”, zegt de zoo in een mededeling.