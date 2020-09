Tot 30 procent meer zieke egels binnengebracht in natuurhulpcentra ADN

15 september 2020

15u42

Bron: Belga 3 Dieren In de natuurhulpcentra zijn dit jaar opvallend meer zieke egels binnengebracht, blijkt uit een rondvraag. In het natuurhulpcentrum in Opglabbeek spreken ze van een stijging van 30 procent in vergelijking met vorig jaar. De meeste egels kampen met een onbekende ziekte die de populatie al een hele tijd belaagt.

Het gaat al lange tijd niet goed met de egel in Vlaanderen. Uit de laatste officiële cijfers blijkt dat de populatie drastisch achteruit gaat: tussen 2008 en 2018 is hun aantal maar liefst gehalveerd.

Mysterieuze ziekte

Ook dit jaar zien ze bij de natuurhulpcentra een opvallende stijging in het aantal binnengebrachte egels. "We zien tot 30 procent meer zieke egels in vergelijking met vorig jaar, en ook toen werden er al meer zieke diertjes binnengebracht dan de jaren voordien", klinkt het bij bioloog Frederik Toelen van het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek.



De grote reden van de toename is een mysterieuze infectieziekte die de egelpopulatie treft. "We zien inderdaad dat de meeste egels worden binnengebracht met zware, etterende wonden", aldus Toelen. Het Agentschap voor Natuur en Bos voert op dit moment een onderzoek naar de precieze oorzaak van de waargenomen letsels en sterfte.

Droogte

Ook de droogte van de laatste jaren speelt mogelijk een rol in het toenemend aantal zieke egels. "Een rechtstreeks verband is op dit moment nog niet bewezen, maar feit is wel dat er door de droogte veel minder insecten zijn. Daardoor verkleint het voedselaanbod van de egel", klinkt het bij Annelies Jacobs, zoogdierenexpert bij Natuurpunt.

De natuurhulpcentra roepen op om alert te blijven voor zieke egels. "Als je overdag een egel aantreft, is het sowieso een ziek dier. Breng het dan zo snel mogelijk naar een natuurhulpcentrum", klinkt het.

Robotmaaiers

Bij Natuurpunt waarschuwen ze ook voor het gevaar van robotmaaiers voor egels. De automatische grasmaaiers worden meestal 's nachts gebruikt en zijn erg gevaarlijk voor de diertjes die in de tuin op zoek gaan naar voedsel. Een botsing met de robotmaaier leidt vaak tot ernstige verwondingen of de dood. Natuurpunt roept dan ook op om de robotmaaiers 's nachts niet te gebruiken.

