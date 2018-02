Topless protest tegen leer, wol en bont op London Fashion Week LB

16 februari 2018

17u51

Bron: Reuters 0 Dieren Topless veganistische actievoerders hebben een flash mob opgevoerd tijdens de start van de modeweek in Londen. Tijdens de actie, opgezet door dierenrechtenorganisatie PETA, trokken de vrouwen hun topjes uit en toonden zo slogans als 'draag je eigen huid'. Zo riepen ze voorbijgangers op om kledij die is gemaakt van leder, wol en bont links te laten liggen en geen vlees meer te eten.

De PETA-sympathisanten trotseerden de winterkou voor de protestactie bij de aanvang van London Fashion Week. "Bont van een vos, de pels van een angorakonijn of de huid van een kalf: dat is geen stof en we horen dat niet weg te nemen. We hebben zo veel vernieuwende, kwaliteitsvolle veganistische stoffen ter beschikking dat er geen excuus meer is om de huid of het haar van een dier te dragen", zo stelt PETA-directeur Elisa Allen.

In het verleden onthulde PETA hoe vossen, nertsen en andere dieren hun hele leven in krappe, vieze kooien op bontkwekerijen doorbrengen. Ze worden door vergiftiging, vergassing of elektrocutie gedood. Koeien die voor het leer worden geslacht, ondergaan zonder pijnstillers verminkingen, verbranding, couperen van de staart en onthoorning.

Schapen worden gesneden, geschopt, geslagen en soms zelfs gedood door ongeduldige scheerders.