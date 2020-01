Topchirurg voert cataractoperatie uit bij gorillajong in Californië



kv

07 januari 2020

22u11

Bron: AP, health.ucsd.edu 0 Dieren Chris Heichel, ee n oogchirurg die al duizenden mensen opereerde, trok vorige maand naar de San Diego Zoo om er een jonge westelijke laaglandgorilla te opereren. Een primeur voor de arts, die tot voor kort enkel mensen had geopereerd.

De drie jaar oude laaglandgorilla Leslie uit de San Diego Zoo leed aan toenemende blindheid in haar linkeroog, vermoedelijk een gevolg van een ongelukje.

Bij cataract vertroebelt de ooglens en verliezen patiënten gaandeweg het zicht. De aandoening doet zich vaak voor bij het ouder worden. Leslie’s verzorgers denken echter dat haar cataract werd veroorzaakt door een val terwijl de jonge gorilla “haar klimvaardigheden oefende of tijdens een bijzonder onstuimige speelsessie met andere gorilla’s in haar troep.”



Een team van oogartsen en anesthesisten van het ziekenhuis University of California San Diego Health werd ingeschakeld om de operatie uit te voeren op 10 december. Pas vandaag maakte de universiteit het nieuws over de operatie bekend. “Als dierenartsen zijn we experts in onze soorten, maar we zijn niet noodzakelijk specialisten in alle verschillende terreinen van de geneeskunde”, zegt Meredith Clancy, dierenarts van de zoo.

Dr. Chris Heichel gebruikte tijdens de operatie een microscoop om de vertroebelde lens te verwijderen en te vervangen door een kunstmatige. Heichel voerde al operaties uit op mensen tussen één dag en 105 jaar oud, maar het was de eerste keer dat hij zich mocht ontfermen over een gorilla. De dierenartsen van de zoo hadden hem verteld dat je gorilla’s niet rechtstreeks in de ogen mag kijken, omdat dat hen ongemakkelijk doet voelen. “Dat gaat wel een beetje lastig worden”, grapte de oogarts.

De anatomische gelijkenissen tussen menselijke en gorilla-ogen maken dat de procedure niet te moeilijk was, zegt Heichel. “De rest van het oog bleek in uitstekende gezondheid, wat wijst op een uitstekende zichtpotentieel voor de rest van Leslies leven.”

Tijdens de operatie werd ook Leslie’s 31-jarige moeder Kokamo verdoofd, zodat ze niet te gestresseerd zou zijn tijdens haar dochters afwezigheid. Leslie heeft antibiotica nodig om te vermijden dat een infectie de kop kan opsteken, maar is ondertussen weer bij haar familie in het dierenpark.