Toestroom van jonge diertjes in Natuurhulpcentrum in Opglabbeek Daimy Van den Eede

16 april 2018

10u08

Bron: VTM Nieuws 0 Dieren De laatste dagen worden er bijzonder veel jonge dieren binnengebracht in het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek. Ondertussen zitten er al een zeventigtal haasjes, eekhoorntjes, en kleine vogeltjes op de kraamafdeling.

Dat cijfer kan volgens Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum nog oplopen. “Door de late winterprik is het seizoen hier een dikke maand later gestart. Maar nu zal het snel gaan,” zegt hij aan Het Belang van Limburg

Babyvoeding

De afgelopen dagen is het seizoen echt begonnen. “Jonge haasjes, eekhoorntjes en gisteren ook de eerste merels. Al deze dieren krijgen op tijd en stond de nodige babyvoeding. De zoogdieren met de fles, een spuitje of uit het bord. De vogels met een pincet. Dat betekent uiteraard veel meer werk voor de medewerkers. We zijn constant aan het eten geven.”

Minder geboortes

Of de late winterprik ook gevolgen heeft voor de inheemse dieren, valt nog af te wachten. “Alles is een maand opgeschoven. Het zit er dus dik in dat er minder jongen geboren gaan worden. Maar dat kunnen we pas na de zomer met zekerheid zeggen.”