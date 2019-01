Toeristen getuige van zeldzaam spektakel: cheeta’s doen triootje terwijl giraffen toekijken HR

Bron: Daily Mail, Kruger Sightings 2 Dieren Toeristen hebben in een natuurreservaat in Zuid-Afrika een zeldzaam fenomeen kunnen bewonderen. Onder het oog van een groepje geïnteresseerde giraffen zetten niet twee, maar drie cheeta’s de paringsdans in. “Dit zie je slechts één keer in je leven.”

De onwaarschijnlijke menage à trois vond plaats in het Tswalu Kahari, een privé wildreservaat met een oppervlakte van 100.000 hectare. “Toen we op die plaats aankwamen, was er veel lawaai”, zegt Juan Venter, die het tafereel kon filmen. “Eerst dachten we dat ze vochten, maar daar was niets van aan. Twee mannelijke cheeta’s waren met een vrouwelijke soortgenoot in een liefdesspel verwikkeld.”

Op de achtergrond passeert op de koop toe een groep giraffen, die even halt lijkt te houden om het opmerkelijk schouwspel gade te slaan. Wat het nog specialer maakt, is dat cheeta’s normaal gezien naar verluidt erg verlegen zijn tijdens de paring.

