Toeristen door het dolle heen wanneer bultruggen onder hun neus komen vissen met 'luchtbelnetten'

08 augustus 2018

18u19

Bron: KameraOne, Great Bear Lodge 2

Gasten van de Great Bear Lodge in Canada zijn getuige van een heel bijzonder schouwspel. In het water naast de drijvende lodge stijgen luchtbellen naar de oppervlakte in een grote cirkel. Ze komen van bultrugwalvissen die met de lucht vissen in de rivier bij elkaar drijven om op te eten. De dieren komen samen ook prachtig aan de oppervlakte.

"Wat een wonderbaarlijke ochtend", melden de uitbaters van het verblijf in Port Hardy (British Columbia). "Bultruggen kwamen langs voor het ontbijt! We hebben ze nog nooit zo dicht bij de lodge gezien, en het is zo fantastisch om hen te zien vissen met 'luchtbelnetten'." De gids is door het dolle heen en "de gasten vonden het ook niet erg om hiervoor gewekt te worden." Het schouwspel vond plaats zaterdagochtend rond 6 uur.

