Toegewijde golden retriever ontfermt zich naast eigen pups ook over leeuwen, tijgers en hyena's ADN

03 september 2018

13u35 0 Dieren Een golden retriever is in China de pleegmoeder geworden van enkele tijgers, leeuwen en hyena’s. De viervoeter ontfermt zich in het Beijing Wildlife Park naast haar eigen pups over de welpjes, nadat zij door hun moeders verstoten werden.

Volgens de zoo is het niet ongewoon voor leeuwen- en tijgerwelpjes om samen opgevoed te worden. Maar zoveel verschillende soorten die een nieuw samengesteld gezin vormen? Dat is wel speciaal. De hond voedt de geadopteerde kleintjes – waaronder zeldzame Siberische tijgers - zelfs met haar eigen melk, en ook dat is bijzonder. De welpjes zijn nu allemaal zo’n twee maanden oud. Zolang de dieren op deze positieve wijze blijven omgaan met elkaar, blijven ze samen.



Het is overigens niet de eerste keer dat er zich een ongewone familie met een speciale band heeft gevormd in de Chinese zoo. Zo hebben ze ook een olijk trio van een hond, leeuw en een tijger die al vier jaar lang samenleven.

