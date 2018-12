Toch dode dieren na felle brand in bekende Chester Zoo mvdb

16 december 2018

19u57

Bron: ANP 3 Dieren De brand die zaterdag woedde in de Chester Zoo in het noorden van Engeland , heeft toch aan een aantal dieren het leven gekost. Volgens de dierentuin is een onbekend aantal insecten, kikkers, vissen en vogels ten prooi gevallen aan de vlammen. Ze verbleven vlakbij de brandhaard.

De zoogdieren in het getroffen Monsoon Forest-verblijf, zoals makaken en orang-oetans, konden tijdig worden weggelokt met bananen en in veiligheid worden gebracht. De dierentuin noemt het "hartverscheurend" om dieren te verliezen, vooral omdat er veel tijd is gestoken in het fokken van deze “prachtige soorten”. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

De Chester Zoo is al jaren bekend door de docusoap ‘The secret Life of the Zoo’. Het programma is inmiddels aan zijn zesde seizoen toe. Onder andere de VRT zendt de reeks in primetime uit. De kijkers krijgen een blik achter de schermen van de populaire dierentuin nabij Liverpool.



Op internet is een succesvolle crowdfunding gestart om het afgebrande verblijf te herstellen. In 24 uur tijd hebben gulle gevers al bijna 100.000 pond (111.000 euro) gedoneerd. De Chester Zoo herbergt meer dan 21.000 dieren.