Tinder bant vrouw die poseert met doodgeschoten hert ttr

26 februari 2019

14u53

Bron: ABC7, Bild 0 Dieren De beheerders van de populaire datingapp Tinder verwijderden het profiel van een vrouw die poseerde met een doodgeschoten hert tijdens een vakantie in San Francisco. De 32-jarige Nichole Magoon uit South Burlington, in de Amerikaanse staat Vermont, vindt het onterecht dat haar Tinderaccount niet meer toegankelijk is. “Dit is discriminatie”, klinkt het.

Nichole, een alleenstaande dertiger uit South Burlington, wil niet onder stoelen of banken steken dat ze van jagen houdt. De jonge vrouw postte daarom een foto van zichzelf met een van haar ‘jachttrofeeën’ op Tinder. Op het beeld is te zien hoe ze hurkt achter het hert, terwijl ze zijn kop aan het gewei omhooghoudt.

Toen ze vorige week de datingapp opende, kreeg Nichole tot haar grote verbazing de melding dat haar profiel was verwijderd “wegens gewelddadige inhoud”. De vrouw was zich echter van geen kwaad bewust. “Ik heb de randen van de foto nochtans bijgesneden, zodat er zeker geen wapens te zien waren. Bovendien respecteren mijn familie en ik de dieren waarop we jagen. We eten achteraf het vlees op”, zo verdedigt Nichole zich in een interview met de Amerikaanse nieuwssite ABC7.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

“Discriminatie”

De misnoegde vrouw contacteerde Tinder om haar account te laten deblokkeren, maar het antwoord was duidelijk: “Verschillende mannen hebben je foto’s gerapporteerd. We onderzochten de zaak en jouw foto’s gaan in tegen onze regels”, zo kreeg Nichole te horen.

Volgens Nichole is het beleid van Tinder “discriminerend”. “Er zijn voldoende foto’s van mannen met doodgeschoten dieren te vinden op de datingapp. Hun foto’s blijven circuleren op Tinder en zij worden niet permanent geblokkeerd. Dit is écht oneerlijk”, klinkt het.

Door haar verhaal te delen op sociale media hoopt Nichole alsnog gedeblokkeerd te worden, maar Tinder laat in een reactie weten dat iedereen zich aan de regels moet houden, ongeacht geslacht. De app blijft voorlopig niet toegankelijk voor de dertiger.