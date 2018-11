Tijgerwelpjes dood aangetroffen op Indiase treinsporen kv

15 november 2018

17u36

In het westen van India zijn vandaag twee tijgerwelpjes overreden door een trein, zo melden bosbeheerders. De tijgerjongen van zes à acht maanden oud werden 's ochtends vroeg door een reizigerstrein gegrepen, zei Rishikesh Ranjan, algemeen directeur van de bosbouwmaatschappij FDCM (Forest Development Corporation of Maharashtra).

De welpen werden in het bos van Chandrapur, een district van de Indiase staat Maharashtra, op de sporen gevonden. "We hebben stalen van de welpen naar het lab gestuurd en er zal ook een autopsie gedaan worden", zei Ranjan, zonder details over de verwondingen te geven.

Two tiger cubs run over by train in Chandrapur. #Tigers pic.twitter.com/MKIv0aVCD0 Dharmendra Jore(@ dharmendrajore) link

Verscheidene mensen vroegen zich op Twitter af of de welpen van de tijgerin waren die eerder deze maand doodgeschoten werd, omdat ze vermoedelijk verantwoordelijk was voor de dood van dertien mensen. Tijgerin Avni, die officieel T1 heet, werd op 2 november door een jager doodgeschoten die door de regering was ingehuurd. Dierenrechtenactivisten bekritiseerden de maatregel. Volgens hen was Avni beter verdoofd en gevangen genomen.

Avni had twee jongen van zo'n 10 maanden oud. De krant Indian Express vernam van een medewerker van het bosbeheer dat de welpen vrijdag gezien waren bij het dorp Vihirgaon. "Men heeft hen samen zien lopen", zei hij.

Het aantal tijgers in India steeg volgens het ministerie van Bos en Milieu in 2014 tot 2.226, sinds het land in de jaren ‘70 een beschermingsprogramma lanceerde. Sindsdien namen echter ook de conflicten tussen mensen en de dieren toe.