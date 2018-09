Tijgerpopulatie bijna verdubbeld in Nepal: eindelijk terug hoop voor wereldwijd herstel van bedreigde soort Redactie

24 september 2018

09u29

Bron: The Independent 2 Dieren Nepal heeft de voorbije jaren veel moeite gedaan om de met uitsterven bedreigde tijgers te redden. En die moeite loont, want op negen jaar tijd is de tijgerpopulatie in het Aziatische land bijna verdubbeld. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. De toename is niet alleen goed nieuws voor Nepal, maar geeft meteen ook hoop dat de wereldwijde populatie van de grote katten de goede kant opgaat.

In 2009 leefden er nog amper 121 wilde tijgers in Nepal. Nu zijn dat er naar schatting 235. In 2010 ondertekende Nepal nog samen met twaalf andere landen waar de tijgers in het wild voorkomen de belofte om tegen 2022 hun tijgerpopulatie te verdubbelen. Het ziet er dus naar uit dat Nepal die doelstelling, gekend als Tx2, sneller zal behalen. De inspanningen van het Aziatische land zijn meteen ook een voorbeeld voor de andere landen.

Stropers

Nepal krijgt ook veel lof voor de bescherming van andere bedreigde diersoorten, waaronder de neushoorn. Het land zet zwaar in op politiecontrole in de nationale parken. De Nepalese politici zijn ook bereid om hard op te treden tegen stropers. Want hoewel het verlies van habitat en conflict met lokale inwoners een grote rol hebben gespeeld in de daling van het aantal tijgers in Azië, blijven stropers de grootste bedreiging voor de wilde dieren. De huid van tijgers is populair op de zwarte markt, maar ook hun botten worden verkocht om traditionele medicijnen mee te maken.

Rolmodel

Ook acteur Leonardo DiCaprio zet zich met zijn fonds in om de tijgers te beschermen in het Nationaal Park van Bardia in Nepal. “Nepal is een leider geworden in de inspanningen om de populatie van tijgers te verdubbelen in eigen land en is een rolmodel voor de rest van Azië en de wereld”, zegt de acteur.

Nepal mag dan wel bijna het doel bereikt hebben, toch is het belangrijk om blijven in te zetten op de bescherming van de tijgers en hun habitat. "Dat is uiterst belangrijk zodat de dieren ook op lange termijn kunnen overleven", zegt dokter Ghana Gurung van WWF Nepal.