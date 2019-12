Tijger trekt 1.300 km door India op zoek naar een partner en een eigen stekje Joeri Vlemings

04 december 2019

12u22

Bron: CNN 0 Dieren T1-C1 heeft er een recordtocht van maar liefst 1.300 km door India op zitten. Achter de codenaam schuilt een mannelijke tijger, die wetenschappers volgen met een tracksysteem. Geen enkele geregistreerde grote kat in India ondernam tot nu toe een odyssee van deze omvang.

Tijger T1-C1 deed er vijf maanden over om zich uiteindelijk in een natuurreservaat in Maharashtra te vestigen, weet Ravikiran Govekar van het Maharashtra State Forest Department. Mannetjestijgers verlaten hun geboorteplaats waar al veel soortgenoten zijn om hun eigen territorium af te bakenen in hun nieuwe habitat waarbinnen ze domineren, legt Govekar uit. T1-C1 was een van drie welpjes die in 2016 geboren werden. Hun moeder was TWLS-T1. In februari van dit jaar kregen ze alle drie een tracker om de hals.

Eind juni begon T1-C1 in het Tipeshwar Wildlife Sanctuary in de staat Maharashtra aan zijn trektocht. De belangrijkste reden daarvoor was een territorium te vinden waar er voldoende voedsel voor hem zou zijn. Maar in het reservaat was er ook al een dominante tijger én bovendien geen vrouwtje voor T1-C1 om mee te paren. De tijger liep een paar keer naar de zuidelijke staat Telangana en terug naar Maharashtra, om uiteindelijk in het Dnyanganga Wildlife Sanctuary in Maharashtra te eindigen, zo’n 300 km ten noordwesten van waar zijn reis begonnen was. T1-C1 wordt daar na negen maanden nog altijd gemonitord. Als de batterij van de tracker leeg is, wordt de halsband weer verwijderd.

Volgens cijfers van het WWF zijn er nog minder dan 4.000 tijgers op aarde. De soort is dan ook bedreigd. Door de bewegingen van de dieren in kaart te brengen hopen onderzoekers ze te kunnen beschermen tegen de mens. T1-C1 deed 11 dorpen aan. Voor het eerst sinds het begin van de waarnemingen in 2016 ging de tocht van een tijger voor meer dan de helft door bevolkte gebieden. Slechts één keer viel T1-C1 een mens aan, toen die “een selfie wou nemen of zoiets”, aldus Govekar. De man kon volledig herstellen.