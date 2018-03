Tijger bijt verzorger dood in Chinese dierentuin IB

13 maart 2018

00u03

Bron: nzherald.co.nz 4 Dieren Een Chinese dierenverzorger is in een dierentuin doodgebeten door een tijger die hij al verzorgde sinds het dier een welpje was.

De man was met het normaal erg tamme dier in zijn kooi om hem te trainen, toen hij zondag zijn verzorger plots aanvloog en hem doodbeet. Dat melden de autoriteiten van de stad Fuzhou waar het incident plaatsvond.

De man, ene meneer Wu, werkte al lang voor de Fuzhou Zoo en had de tijger praktisch grootgebracht van toen het nog een klein welpje was. Het dier was zou normaal gezien erg tam zijn geweest door zijn lange verblijf in de dierentuin en het contact met mensen dat hij daar had.

Bezoekers die getuigen waren van de aanval, konden die ook op beeld vastleggen. Beelden van de aanval doen de ronde op sociale media, maar zijn onherkenbaar gemaakt. Toen het andere verzorgers eindelijk lukte om de tijger weg te jagen van zijn slachtoffer, bleek de man al dood te zijn.

Om wat voor soort tijger het ging is niet bekend gemaakt.