Tijdens eindejaarsvuurwerk barstte de hel los voor de vogels in ons land : radarbeelden tonen hoe ze massaal wegvlogen KVE

01 januari 2019

21u58

De overgang van oud naar nieuw is voor dieren meestal geen pretje. Animaties van radarbeelden tonen nu hoe vogels in ons land door het vuurwerk werden opgeschrikt en massaal wegvlogen. De impact op onze gevederde vrienden blijkt enorm.

Normaal worden weerradars gebruikt om regen te detecteren, maar de metingen kunnen worden verstoord door de aanwezigheid van grote groepen vliegende vogels. “In normale omstandigheden vliegen er veel te weinig vogels rond om een waarneembaar signaal te geven in de radardata. Maar wanneer het aantal vogels in het luchtruim sterk toeneemt, kan de radar dit wel oppikken”, zegt Natuurpunt in een reactie aan VRT NWS. En zo geschiedde tijdens oudejaarsnacht bij het massaal afsteken van vuurwerk.

Natuurpunt maakte animaties van radarbeelden uit Jabbeke en Helchteren net vóór en net ná de jaarwisseling. Daarop is te zien hoe de vogels om middernacht en masse door het luchtruim vliegen. “Voor natuurliefhebbers is dit schokkend”, stelt Natuurpunt.

Een dik halfuur na middernacht waren de meeste vogels terug aan de grond, zo weet het KMI.

