Tientallen puppy’s gestikt nadat ze in vliegtuig opeengepakt zaten in kooien HR

20 juni 2020

12u00

Bron: National Post, Global News 0 Dieren Tientallen puppy’s hebben een vlucht van Kiev naar Toronto niet overleefd. Ooggetuigen noemen de manier waarop de hondjes vanuit Oekraïne naar Canada werden getransporteerd schandalig. Ze zaten met honderden opeengepakt en gestapeld in kooien.

De Canadese overheid is een onderzoek gestart naar de lugubere dood van de hondjes. Die werden op de luchthaven van Toronto aangetroffen in het laadruim van een Boeing van ‘Ukraine International Airlines’. De hondjes zouden in Canada verkocht worden.

Ooggetuigen spreken van erbarmelijke omstandigheden. In totaal zaten zowat 500 puppy’s in het laadruim, opeengestapeld in een 300-tal kooien. Veel hondjes zouden veel te dicht op elkaar gezeten hebben. Bovendien was de temperatuur bij het inladen bijna 30 graden. De dieren hadden daar zichtbaar last van. Sommige van de kooien waren dan nog eens omhuld met plastic.

Bij het uitladen in Canada bleek dat veel hondjes uitgedroogd waren of ziek: 38 puppy’s overleefden het transport niet. Volgens de dierenrechtenorganisatie ‘No Borders Animal Rescue Society’ werden de dode puppy’s gedumpt in vuilniszakken op de luchthaven. De Canadese overheid is een onderzoek gestart.

Lees ook:

Hondenverkoop piekt: dit is het kostenplaatje van een viervoeter (+)

Zeven advocaten en duizenden euro’s procedurekosten in zaak rond kater Lee: “Gelukkig heb ik nét vakantiewerk gevonden” (+)

Wie is Selena Ali (23), de vrouw die er alles voor over heeft om leven van katje Lee te redden? “Ik heb erg veel afgezien van pesterijen” (+)