Tientallen paarden komen om in Californische vlammenzee kv

20u52

Bron: LA Times, Time 0 Getty Images Paarden die de brand overleefden, worden op een trailer geladen op een ranch in Bonsall, Californië. Dieren De verwoestende natuurbranden in Californië hebben al verschillende paardenstallen en ranches in de as gelegd. Onder andere de eigenaars van een ranch in Sylmar, Los Angeles verloren 29 dieren in de brand. Ook in San Diego County kwamen minstens 25 racepaarden om nadat bosbranden in de regio oversloegen naar de acht stallen van de manege waar ze verbleven. Op andere ranches in de regio werden kleinere verliezen geleden.

Rancho Padilla, de ranch van de familie van Patricia Padilla in Sylmar, ging dinsdagochtend in de vlammen op. Daags nadien troffen de eigenaars de verkoolde resten aan van 29 paarden die de vlammenzee niet hadden overleefd. “Het enige waar ik aan kon denken waren de paarden, de paarden, de paarden. En zij (de gearriveerde brandweerlui, red.) zeiden: ‘maak dat je weg bent, ga weg, ga weg’,” vertelt de vrouw. “De gebouwen kunnen opnieuw gebouwd worden, maar de levens van de paarden niet… Daar heb ik het meeste verdriet om," vertelt ze.

AFP Dode paarden in de afgebrande stallen van Rancho Padilla.

31 andere paarden overleefden de brand wel. De ranch is al 26 jaar in het bezit van Padilla's familie. Haar vader bouwde de ranch in de eerste plaats voor zijn kinderen omdat ze aan paardensport doen, zegt de vrouw. “Eerlijk gezegd voelt het alsof we een groot deel van onze familie verloren zijn. Het is hartverscheurend om te zien dat het allemaal weg is.”

Trainer gewond

In de San Luis Rey Downs-manege in San Diego County verbleven ongeveer 500 paarden toen er donderdag een bosbrand uitbrak op slechts enkele kilometers van het domein. Niemand zag aankomen dat het vuur zo snel zou naderen. “Het ging de ene minuut van ‘ja, het zal wel OK zijn’ tot ‘oh mijn god, wat gaan we doen?” zegt trainer Doug O’Neill. Medewerkers zetten hun eigen leven op het spel om de paarden uit hun stallen te bevrijden en hen naar veiliger gebieden te loodsen, deelt het bestuur mee. Minstens 25 dieren kwamen om. Andere schattingen lopen op tot 30.

Trainer Martine Bellocq liep over de helft van haar lichaam tweede- en derdegraads brandwonden op toen ze haar zes paarden probeerde te redden. Drie van haar paarden kwamen om, drie andere zijn nog vermist. De vrouw werd met de helikopter naar het ziekenhuis overgebracht, waar ze voor haar behandeling in een coma werd gebracht.

AFP Rancho Padilla werd zwaar getroffen door de brand.

Vrijgelaten

De racepaarden van San Luis Rey Downs, die honderdduizenden dollars waard zijn en meestal voorzichtig van de ene plek naar de andere worden geleid, werden nu vrijgelaten en aangemoedigd om weg te rennen terwijl de vlammen naderden.

De dieren werden zo snel mogelijk in paardentrailers geladen en naar de Del Mar-paardenrenbaan overgebracht. Daar verblijven nu zo’n 800 paarden. “We hebben zowel renpaarden als gewone paarden opgenomen,” zegt Mac McBride, de woordvoerder van Del Mar. “Ook geiten, varkens en allerlei andere viervoeters.”

Verschillende paarden zijn nog steeds vermist.

Trainer Cliff Sise zag een tiental paarden omkomen, waaronder zijn eigen merrieveulen. “Het was donker, alles was heet en ze wilde niet naar buiten komen. Ik opende de stal en probeerde achter haar te geraken en haar eruit te krijgen, maar ze wilde niet,” vertelt de man. "Ze ging zo snel in de vlammen op."

AFP Vrijwilligers redden paarden tijdens een bosbrand in Bonsall, Californië op 7 december.

Rouw

De paardenrenbaan van het nabijgelegen Los Alamitos heeft de race van vandaag geannuleerd, zodat medewerkers de kans krijgen om te rouwen om hun paarden en ander onderdak voor hen te zoeken. “We drukken ons medeleven uit met de eigenaars, trainers en verzorgers van de paarden die het slachtoffer werden van deze tragische gebeurtenis,” zei Jack Liebau, vicepresident van de Los Alamitos Racing Assocation.