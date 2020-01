Tientallen dieren komen om in brand in Duitse dierenwinkel kv

05 januari 2020

01u16

Bron: ANP 0 Dieren Bij een brand in een dierenwinkel in de Duitse plaats Remscheid zijn tientallen dieren omgekomen. Het gaat vooral om huisdieren zoals konijnen, cavia's en meerdere soorten vogels.

"Maar heel weinig hebben het overleefd", aldus een brandweerwoordvoerder. "De situatie doet direct denken aan de brand in Krefeld", zegt een brandweermedewerker tegen Duitse media. Daar kwamen tijdens de jaarwisseling zeker 30 dieren om het leven door een brand in het apenverblijf van de dierentuin.

De brand was rond 23 uur onder controle. Het stadsbestuur van Remscheid laat weten dat er dierenartsen aanwezig zijn voor de geredde dieren. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.