Tieners met bromfiets jagen doodsbange emoes op terwijl ze filmen met hun GoPro HR

29 september 2018

07u51

Bron: Daily Mail, The Herald Sun, Facebook 0 Dieren Australië reageert verontwaardigd op een filmpje van tieners die al rijdend op een quad en motorfiets pret beleven door doodsbange emoes op te jagen en dat te filmen met hun GoPro. Volgens veel mensen gaat het om dierenmishandeling.

Het tafelreel werd gefilmd door een getuige. Die plaatste de beelden op sociale media. Daar lokten ze meteen hevige reacties uit. De tieners achtervolgden de grote loopvogels op een vlakte in Victoria's Latrobe Valley, 140 km ten oosten van Melbourne.

Volgens Barree Egan-Laylor, die de beelden maakte, gebeuren dergelijke incidenten regelmatig. "Deze mensen denken dat ze boven de wet staan en wilde dieren mogen opjagen. Je ziet duidelijk dat de emoes doodsbang zijn."

Er zouden ook al dieren zwaargewond geraakt zijn en zelfs één gedood. De vrouw deelde ook nog een foto van emoe-veren in het gras, volgens haar nadat een van de vogels werd aangereden.

Andere schokkende video

Vorige week nog werd in Australië een 20-jarige opgepakt omdat hij met zijn 4x4, met een hoge snelheid, opzettelijk was ingereden op een groep emoes. De twintiger moet in november voor de rechtbank verschijnen. Hij wordt verdacht van dierenmishandeling en -foltering, en verkeersinbreuken.

De emoe is na de struisvogel de grootste nog levende vogelsoort ter wereld. De loopvogel leeft vooral in Australië.